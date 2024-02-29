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Поставщик облачных решений Salesforce впервые выплатит дивиденды

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Американская Salesforce Inc., поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами, зафиксировала чистую прибыль в четвертом финансовом квартале против убытка годом ранее. Скорректированная прибыль и выручка Salesforce превзошли ожидания рынка.

Компания объявила, что впервые выплатит дивиденды - в размере $0,4 на акцию. Кроме того, она увеличит объем программы обратного выкупа акций на $10 млрд.

Однако прогноз Salesforce на текущий фингод оказался хуже ожиданий рынка. Акции компании подешевели на 1,6% на дополнительных торгах в среду.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 января, составила $1,45 млрд, или $1,47 на акцию, по сравнению с чистым убытком в $98 млн, или $0,1 на акцию, за аналогичный квартал предыдущего фингода.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,29 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,27 на акцию.

Квартальная выручка Salesforce увеличилась на 11%, до $9,29 млрд при среднем прогнозе рынка в $9,2 млрд.

Продажи компании в сегменте поддержки и подписок в минувшем квартале повысились на 12%, до $8,75 млрд, выручка от продажи профессиональных услуг уменьшилась на 9%, до $539 млн.

Согласно прогнозу Salesforce, в начавшемся фингоду ее выручка составит $37,7-38 млрд против $34,86 млрд в прошедшем году. Аналитики в среднем прогнозируют этот показатель на уровне $38,65 млрд.

Salesforce
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