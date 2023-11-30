Меры стимулирования занятости в РФ продлили на 2024 год

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлевает на 2024 год меры стимулирования занятости для дальнейшей поддержки рынка труда, сообщается на сайте правительства РФ в четверг.

"Правительство для дальнейшей поддержки рынка труда приняло решение продлить в 2024 году отдельные меры стимулирования занятости. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

В нем поясняется, что речь идет о действующем механизме субсидирования создания временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда в поисках нового трудоустройства.

"Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство в рамках федерального проекта "Содействие занятости". В частности, им компенсируются расходы на оплату труда таких сотрудников и материально-техническое оснащение их рабочих мест", - подчеркивается в сообщении правительства.

Кроме того, новым постановлением продлена мера поддержки, предполагающая компенсацию затрат работодателей на организацию бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и граждан, ищущих работу, для дальнейшего трудоустройства на таких предприятиях.