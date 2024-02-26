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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:54

На переобучение россиян в 2024 году выделили 6 млрд рублей

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - На федеральный проект по бесплатному переобучению и дополнительному профобразованию граждан "Содействие занятости" выделено более 6 млрд рублей в 2024 году, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

"Государство должно помочь людям стать конкурентными на рынке труда. Такая работа проходит в рамках федерального проекта "Содействие занятости", предоставляем нашим гражданам возможности получать новые компетенции для трудоустройства. (...) За прошлый год таким образом обучилось свыше 150 тысяч человек, в текущем году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено свыше 6 млрд рублей", - сказал он.

Он добавил, что с учетом поручений президента был расширен круг участников программы.

"К ним теперь будут подключаться люди, которые обратились в службу занятости для поиска работы, инвалиды, а также опекуны, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет", - подчеркнул Мишустин.

Сохраняется возможность для повышения своего профессионального уровня у молодежи, граждан предпенсионного возраста, участников специальной военной операции и членов их семей.

"Рассчитываем, что принятое решение поможет с кадрами в регионах, в том числе за счет более внимательного отношения к запросам наших предприятий, к нашим работодателям. А тем, кто прошел переобучение, будет проще найти дело по душе", - отметил Мишустин.

Михаил Мишустин Правительство
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