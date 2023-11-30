Occidental Petroleum ведет переговоры о покупке частной CrownRock

Оценка стоимости CrownRock с учетом долга может значительно превысить $10 млрд

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель сланцевой нефти Occidental Petroleum ведет переговоры о покупке нефтедобывающей CrownRock, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Оценка стоимости CrownRock с учетом долга может значительно превысить $10 млрд. Если переговоры не будут свернуты и не появится более выгодное предложение, сделка может быть согласована в ближайшее время, отмечают источники.

CrownRock - одна из последних оставшихся крупных частных компаний, ведущих добычу в Пермском бассейне в США, наряду с Endeavor Energy Resources.

По данным Fitch Ratings, объемы производства CrownRock составляют около 150 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.