Occidental Petroleum покупает частного нефтепроизводителя CrownRock за $12 млрд

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Американский производитель сланцевой нефти Occidental Petroleum (Oxy) покупает частную компанию CrownRock LP, занимающуюся добычей нефти и газа в Пермском бассейне, примерно за $12 млрд с учетом долга.

Как сообщается в пресс-релизе Oxy, сделка будет оплачена акциями на сумму $1,7 млрд и денежными средствами на $9,1 млрд. Долг CrownRock оценивается в $1,2 млрд.

Завершить сделку планируется в первом квартале 2024 года после получения разрешения со стороны регулирующих органов.

Покупка CrownRock увеличит добывающие мощности Oxy примерно на 170 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, отмечается в сообщении.

Кроме того, Oxy объявила об увеличении размера квартальных дивидендов с февраля следующего года на 4 цента - до 22 центов на акцию.

CrownRock - одна из последних оставшихся крупных частных компаний, ведущих добычу в Пермском бассейне в США наряду с Endeavor Energy Resources.

Котировки акций Occidental Petroleum снижаются на 0,8% в ходе предварительных торгов в понедельник. Рыночная стоимость нефтепроизводителя с начала текущего года упала на 10,4% (до $49,7 млрд), в то время как фондовый индекс увеличился на 19,9%.