Великобритания в январе-октябре увеличила выпуск автомобилей на 16,7%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Выпуск легковых автомобилей в Великобритании в январе-октябре вырос на 16,7% - до 751 422 машин по сравнению с 643 755 годом ранее, сообщило Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В октябре производство увеличилось на 31,6%, до 91 521 единицы. Для внутреннего рынка было выпущено 16 178 автомобилей (подъем на 23,9%), на экспорт - 75 343 (повышение на 33,4%).

Таким образом, более 82% произведенных в Великобритании машин были отправлены на экспорт. Страны Евросоюза остались основным пунктом назначения британских машин (на них пришлось 65% экспорта), поставки в них выросли в октябре на 58,5%.

Производство электромобилей и гибридов в прошлом месяце увеличилось на 52,1%, в январе-октябре - на 59,1% (до 287,4 тысячи машин).

Аналитики Auto Analysis прогнозируют, что по итогам 2023 года выпуск легковых автомобилей в Британии вырастет на 18% и достигнет 1,008 млн, говорится в сообщении SMMT.