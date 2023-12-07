ЕК предложила отложить на три года введение пошлин на британские электромобили

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Европейская комиссия предложила отложить на три года, до 31 декабря 2026-го, введение 10-процентной пошлины на торговлю электромобилями и аккумуляторами для них между Европейским союзом и Великобританией.

Предложение должно быть одобрено всеми странами-членами ЕС. Саммит лидеров ЕС состоится в Брюсселе на следующей неделе, отмечает Financial Times.

Ранее Еврокомиссия выступала против отсрочки на введение пошлины, несмотря на призывы представителей автомобильной отрасли и британского правительства. Однако в конечном счете опасения перевесили - по оценке ЕК, введение пошлин стоило бы европейским производителям дополнительные 4,3 млрд евро за три года и привело бы к потере доли рынка в пользу конкурентов из США и Китая.

Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) и британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) приветствовали рекомендацию ЕК и призвали страны ЕС одобрить её.