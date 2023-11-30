"Яндекс" в 2024 году запланировал удвоить парк роботов-доставщиков

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - "Яндекс" в 2024 году намерен расширить парк роботов-доставщиков с 130 до 260, говорится в сообщении компании.

Также она планирует начать сдавать роботов в аренду другим компаниям по модели "последняя миля" (до конечного потребителя). В рамках сотрудничества "Яндекс" предоставит техническую поддержку и гарантийное обслуживание.

"Сейчас компания обсуждает внедрение роботов для доставки товаров с крупными сетевыми супермаркетами, кофейнями и ресторанами быстрого питания. Около 15 роботов-доставщиков достаточно, чтобы доставлять еду и продукты в жилом районе с населением в пять тысяч человек", - сообщает компания.

Среди других перспективных заказчиков "Яндекс" выделяет отели и магазины, жилые комплексы, креативные кластеры и кампусы университетов.

Роботы-курьеры "Яндекса" были запущены в 2019 году. Они работают в Москве, Иннополисе, на курортах Роза Хутор и Красная Поляна, в городе Мурино Ленинградской области. С момента запуска роботы преодолели 600 тыс. км.