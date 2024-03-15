Mercedes-Benz тестирует человекоподобных роботов на заводе в Венгрии

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Mercedes-Benz проводит на заводе в Венгрии испытания человекоподобных роботов Apollo американской компании Apptronik, пишет Financial Times со ссылкой на заявление компании.

Роботы ростом около 170 см и весом порядка 73 кг могут поднимать вес до 25 кг. Их будут использовать для доставки компонентов на сборочные линии и проверки качества.

Mercedes-Benz планирует, что роботы будут выполнять "физически тяжелые, повторяющиеся, нудные задачи, для которых все сложнее найти надежных работников", цитирует FT.

Газета называет это одним из первых случаев применения человекоподобных роботов в автомобильной промышленности.

Такие роботы могут передвигаться в местах, рассчитанных на людей, и поэтому позволяют автоматизировать производство без дорогостоящей реконструкции предприятий.

Директор Mercedes по производству Йорг Бурцер заявил, что роботы не заменят весь производственный персонал, и показал FT видео, на котором один из работников пожимает руку своему новому механическому коллеге.

"Для тех автомобилей, которые мы выпускаем, нужны работники, первоклассные работники, которым по плечу вся сложность сопутствующих задач и которые могут сделать эти замечательные машины", - отметил Бурцер.

Mercedes-Benz и Apptronik также намерены работать над использованием этих роботов для других целей.

Ранее в марте глава Tesla Илон Маск опубликовал видеоролик с человекоподобными роботами Optimus, которые осторожно передвигаются по заводу и выполняют простые задачи.