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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Суд досрочно прекратил охрану знаков "Sharmel" и "Шармэль" за фабрикой "Ударница"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам по заявлениям ООО "Славянская коллекция" (Москва) досрочно прекратил за кондитерской фабрикой "Ударница" (Москва) охрану знаков "Шармэль" (№228274) и "Sharmel" (№300654) вследствие их неиспользования.

По данным сайта Роспатента, знак "Шармэль" был зарегистрирован на имя "Ударницы" 19 ноября 2002 года по 5-му (препараты витаминные), 29-му (мясо, рыба), 30-му (кофе, чай, какао, сахар, мука и зерновые продукты), 32-му (пиво и безалкогольные напитки), а также 33-му (алкоголь, за исключением пива) классам МКТУ.

Позднее охрана знака была продлена до 19 июня 2032 года.

"Славянская коллекция" просила прекратить охрану знака в отношении части товаров 32-го и 33-го классов МКТУ.

Иск был подан в феврале текущего года, удовлетворен 29 ноября.

Знак "Sharmel" был зарегистрирован на имя "Ударницы" в январе 2006 года по 29-му, 30-му, 32-му и 41-му (организация досуга) классам МКТУ. В мае 2015 года регистрация была продлена до конца марта 2025 года. Иск в суд был подан 10 августа, а удовлетворен 30 ноября.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Славянская коллекция", образованное в 2009 году, занимается деятельностью в области права.

Фабрика "Ударница" была основана в 1929 году на базе Шаболовского пивоваренного завода торгового дома "Карнеева, Горшанова и Ко", продукция которого поставлялась ко двору его Императорского Величества. "Ударница" производит более 50 наименований сладких изделий, среди которых "Зефир в шоколаде", мармелад "Лимонные дольки", "Пастила ванильная", "Клюква в сахарной пудре", говорится на сайте компании.

Ударница Роспатент
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