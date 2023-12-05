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Суд досрочно прекратил охрану за фабрикой "Ударница" знака "Charmelle" для пива

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам (СИП) удовлетворил заявление московского ООО "Славянская коллекция" (Москва) о досрочном прекращении за АО "Кондитерская фабрика "Ударница" (Москва) охраны товарного знака "Charmelle" (№311658) в отношении товара 32-го класса МКТУ (пиво) вследствие его неиспользования.

ЭкономикаСуд досрочно прекратил охрану знаков "Sharmel" и "Шармэль" за фабрикой "Ударница"Читать подробнее

"Иск удовлетворить полностью", - сказано на сайте суда.

По данным сайта Роспатента, знак "Charmelle" был зарегистрирован 4 августа 2006 года на имя "Ударницы" по ряду классов МКТУ. В 2015 году охрана знака была продлена до 29 марта 2025 года.

В конце ноября этот же суд по заявлениям ООО "Славянская коллекция" досрочно прекратил за "Ударницей" охрану знаков "Шармэль" (№228274) и "Sharmel" (№300654) вследствие их неиспользования по 32-му (пиво и безалкогольные напитки), а также 33-му (алкоголь, за исключением пива) классам МКТУ.

По данным сайта Роспатента, знак "Шармэль" был зарегистрирован на имя "Ударницы" 19 ноября 2002 года по 5-му (препараты витаминные), 29-му (мясо, рыба), 30-му (кофе, чай, какао, сахар, мука и зерновые продукты), 32-му (пиво и безалкогольные напитки), а также 33-му (алкоголь, за исключением пива) классам МКТУ.

Позднее охрана знака была продлена до 19 июня 2032 года.

"Славянская коллекция" просила прекратить охрану знака в отношении части товаров 32-го и 33-го классов МКТУ. Иск был подан в феврале текущего года, удовлетворен 29 ноября.

Знак "Sharmel" был зарегистрирован на имя "Ударницы" в январе 2006 года по 29-му, 30-му, 32-му и 41-му (организация досуга) классам МКТУ. В мае 2015 года регистрация была продлена до конца марта 2025 года. Иск в суд был подан 10 августа, а удовлетворен в отношении 32-го (пиво) класса МКТУ 30 ноября.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Славянская коллекция" занимается деятельностью в области права, "Ударница" - производством какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий.

Москва Роспатент Славянская коллекция Ударница СИП
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