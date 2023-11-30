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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

КТК возобновил отгрузки нефти с двух причальных устройств

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) в четверг возобновил на морском терминале отгрузки нефти после остановки из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает консорциум.

"В настоящее время отгрузка нефти на морском терминале осуществляется в штатном режиме через ВПУ-1 и ВПУ-2 (выносные причальные устройства - ИФ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате осмотра выносных причальных устройств выявлено повреждение одного плавучего шланга внешнего рукава ВПУ-3.

"В этой связи (...) ВПУ-3 выведено из эксплуатации. Разлива нефти не имеется, условия для создания чрезвычайной ситуации отсутствуют, угрозы населению, флоре и фауне Черного моря также отсутствуют. (...) Замена поврежденных секций плавучих шлангов на ВПУ-3 будет осуществлена из имеющихся в наличии запасных частей c учетом благоприятных погодных условий", - отмечает консорциум.

27 ноября КТК сообщил о приостановке отгрузки нефти на своем морском терминале под Новороссийском в связи с неблагоприятными погодными условиями. Отмечалось, что резервуарные парки практически заполнены, в связи с чем прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах. Вслед за этим Казахстан сократил добычу на крупнейших месторождениях - Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти.

В 2022 году КТК отгрузил на экспорт 58,7 млн тонн нефти, прогнозируемый объем перевалки на 2023 год - 63,7 млн тонн нефти.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" (MOEX: TRNF) 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

КТК Каспийский трубопроводный консорциум
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