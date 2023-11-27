КТК приостановил погрузку нефти на морском терминале из-за плохих метеоусловий

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) остановил погрузку нефти на морском терминале из-за неблагоприятных условий, сообщает консорциум.

"В настоящее время в районе Новороссийска сложились крайне неблагоприятные метеоусловия: ветер до 22-24 м/с (79,2 км/ч), прогноз высоты волны - 6-8 метров. Капитаном морского порта Новороссийск объявлено штормовое предупреждение, в соответствии с которым на морском терминале КТК остановлена погрузка нефти, танкера отведены в районы ожидания. Резервуарные парки компании практически заполнены. В этой связи прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре в порту неоднократно объявлялись штормовые ограничения на перевалку, которым консорциум неукоснительно следовал.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти.

В 2022 году КТК отгрузил на экспорт 58,7 млн тонн нефти, в прогнозируемый объем перевалки на 2023 год - 63,7 млн тонн нефти.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация - 31% (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%), Казахстан - 20,75% (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%), Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.