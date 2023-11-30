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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Министры ОПЕК+ обсудили состояние рынка и завершили заседание

Министры ОПЕК+ обсудили состояние рынка и завершили заседание
Фото: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ закончилось, прошло в течение 20 минут, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

По словам одного из собеседников агентства, рекомендации министрами ОПЕК+ не рассматривались, обсуждалась ситуация на нефтяном рынке.

Обсуждения относительно потенциального изменения квот на 2024 год состоятся на полноформатной встрече министров ОПЕК+, назначенной на 17:30 по Москве.

Ранее в этот же день прошло заседание министров стран ОПЕК. По словам делегатов встречи, на ней решались только административные вопросы, а возможную корректировку квот ОПЕК+ и разногласия о квотах Анголы и Нигерии министры отложили на заседания ОПЕК+.

Обе встречи должны были пройти 25 и 26 ноября очно, однако их перенесли на 30 ноября и сменили формат на виртуальный.

ОПЕК
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