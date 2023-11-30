В ОПЕК+ достигли консенсуса о дополнительном снижении добычи на 1 млн б/с

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Страны-участницы ОПЕК+ достигли консенсуса о дополнительном снижении квот на добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, при этом Саудовская Аравия продлит свои добровольные ограничения по добыче на 1 млн б/с, пишет агентство Bloomberg.

По словам источников "Интерфакса", продление добровольных ограничений Саудовской Аравии обсуждается сроком на первый квартал, при этом королевство ждет от других участников сделки дополнительных ограничений. Речь может идти о том, что дополнительно снизят добычу не все участники сделки, а лишь некоторые из них, как произошло с мая 2023 года.

Полноформатная встреча министров ОПЕК+ пока не началась.