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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

В ОПЕК+ достигли консенсуса о дополнительном снижении добычи на 1 млн б/с

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Страны-участницы ОПЕК+ достигли консенсуса о дополнительном снижении квот на добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, при этом Саудовская Аравия продлит свои добровольные ограничения по добыче на 1 млн б/с, пишет агентство Bloomberg.

По словам источников "Интерфакса", продление добровольных ограничений Саудовской Аравии обсуждается сроком на первый квартал, при этом королевство ждет от других участников сделки дополнительных ограничений. Речь может идти о том, что дополнительно снизят добычу не все участники сделки, а лишь некоторые из них, как произошло с мая 2023 года.

Полноформатная встреча министров ОПЕК+ пока не началась.

Саудовская Аравия ОПЕК+
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