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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Министры ОПЕК+ начали полноформатную встречу

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Началась полноформатная встреча министров ОПЕК+, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседников "Интерфакса", участники ОПЕК+ ожидают, что Саудовская Аравия продлит свои добровольные ограничения (lollipop, как выразился министр энергетики королевства принц Абдулазиз бен Сальман) в объеме 1 млн б/с на I квартал 2024 года, но при этом королевство ждет от других участников ОПЕК+ дополнительных сокращений. По сообщению агентства Bloomberg, речь идет о дополнительных сокращениях на 1 млн б/с.

Пока план добычи ОПЕК+ на 2024 год с учетом общей квоты, а также добровольных ограничений ряда стран на 1,66 млн б/с предполагает добычу 38,9 млн б/с. Саудовская Аравия с июля и до конца 2023 года дополнительно сокращала свою добычу на 1 млн б/с. Россия сокращала добычу на 500 тыс. б/с, а затем экспорт на 300 тыс. б/с - ограничения действуют до конца 2023 года.

Ранее заседание министров ОПЕК, а также ОПЕК+ было перенесено с 25 и 26 ноября на 30 ноября, чтобы было больше времени на достижение компромисса с Анголой и Нигерией, которые были недовольны своими квотами.

Саудовская Аравия ОПЕК ОПЕК+
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