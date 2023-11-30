Brent подорожала до $84,16 за баррель

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти вечером в четверг на сообщениях о договоренности о дополнительном сокращении нефтедобычи ОПЕК+.



К 17:46 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,06 (1,28%) - до $84,16 за баррель. Срок их обращения истекает с закрытием рынка в четверг. Февральские фьючерсы растут в цене на $1,08 (1,3%), до $83,96 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на NYMEX на $1,07 (1,37) - до $78,93 за баррель.

Страны-участницы ОПЕК+ достигли консенсуса о дополнительном снижении квот на добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, при этом Саудовская Аравия продлит свои добровольные ограничения по добыче на 1 млн б/с, сообщил Bloomberg.

По словам источников "Интерфакса", продление добровольных ограничений Саудовской Аравии обсуждается сроком на первый квартал, при этом королевство ждет от других участников сделки дополнительных ограничений. Речь может идти о том, что дополнительно снизят добычу не все участники сделки, а лишь некоторые из них, как произошло в мае 2023 года.

Полноформатная встреча министров ОПЕК+ только началась.