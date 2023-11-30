Источник сообщил, что Бразилия присоединится к ОПЕК+ с 2024 года

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Бразилия присоединится к участникам соглашения ОПЕК+ с января 2024 года, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций альянса.

В то же время квота по ограничению добычи ей пока не устанавливается, отмечает агентство Bloomberg.

Бразилия входит в число стран мира, активно наращивающих добычу нефти. Согласно последнему отчету МЭА, которое ссылается на данные бразильского Национального агентства по нефти, природному газу и биотопливам (Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis), добыча нефти в стране находилась на уровне 3,7 млн б/с.

Согласно официальным данным бразильского госагентства, в третьем квартале 2023 года экспорт составил в среднем 1,8 млн баррелей в сутки, что на 350 тыс. баррелей в сутки (25%) больше, чем в 1П23, и на 530 тыс. баррелей в сутки (40%), чем год назад.