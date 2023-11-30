Участники ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти для Нигерии и Конго

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Участники ОПЕК+ согласовали разрешенные уровни добычи нефти на 2024 год для Конго и Нигерии, Ангола пока не соглашается, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

Так, Конго будет разрешено добывать 277 тыс. баррелей в сутки, что на 1 тыс. б/с больше, чем планировалось, Нигерии - 1,5 млн б/с по сравнению с плановым уровнем в 1,38 млн б/с (на 120 тыс. б/с больше).

Квота Анголы по добыче на следующий год - 1,28 млн б/с, но страны в ОПЕК+ настаивают, что ее добыча должна быть на уровне 1,1 млн б/с, поскольку ее мощности не подтверждаются независимыми источниками данных.