Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Участники ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти для Нигерии и Конго

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Участники ОПЕК+ согласовали разрешенные уровни добычи нефти на 2024 год для Конго и Нигерии, Ангола пока не соглашается, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

Так, Конго будет разрешено добывать 277 тыс. баррелей в сутки, что на 1 тыс. б/с больше, чем планировалось, Нигерии - 1,5 млн б/с по сравнению с плановым уровнем в 1,38 млн б/с (на 120 тыс. б/с больше).

Квота Анголы по добыче на следующий год - 1,28 млн б/с, но страны в ОПЕК+ настаивают, что ее добыча должна быть на уровне 1,1 млн б/с, поскольку ее мощности не подтверждаются независимыми источниками данных.

Ангола Конго Нигерия ОПЕК+
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Источник сообщил, что Бразилия присоединится к ОПЕК+ с 2024 года

Источник сообщил, что Бразилия присоединится к ОПЕК+ с 2024 года

Министры ОПЕК+ обсудили состояние рынка и завершили заседание

Министры ОПЕК+ обсудили состояние рынка и завершили заседание

КТК возобновил отгрузки нефти с двух причальных устройств

Банк России прогнозирует устойчивость корпоративного сектора даже при высокой ставке

Банк России прогнозирует устойчивость корпоративного сектора даже при высокой ставке

Мишустин назвал драйвером роста ВВП за 10 месяцев обрабатывающую промышленность

Долговая нагрузка россиян за полгода выросла на 0,3 п.п. за счет кредитных карт

Долговая нагрузка россиян за полгода выросла на 0,3 п.п. за счет кредитных карт

Brent подорожала до $84,06 за баррель

Brent подорожала до $84,06 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });