Казахстан намерен дополнительно снизить добычу нефти в I квартале 2024 г. на 82 тыс. б/с

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Казахстан осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 82 тыс. баррелей в сутки (б/с) с 1 января до конца марта 2024 года в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+, говорится в сообщении Минэнерго Казахстана.

Таким образом, добыча в Казахстане составит 1 млн 468 тыс. баррелей в сутки до конца марта 2024 года.

Впоследствии, в целях поддержания стабильности рынка, эти дополнительные сокращенные объемы будут постепенно возвращаться в зависимости от рыночных условий, уточняет ведомство.

Это добровольное сокращение является дополнением к добровольному сокращению на 78 тыс. баррелей в сутки, объявленному Казахстаном ранее, в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года.

"Это дополнительное добровольное сокращение направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", - отмечается в сообщении.