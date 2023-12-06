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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Казахстан договорился с нефтяниками о сокращении добычи с января 2024 года

Добычу сокращают в соответствии с новыми обязательствами в рамках ОПЕК+

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Казахстан намерен сократить добычу нефти с января 2024 года для предотвращения неопределенности и волатильности на рынке, заявило Минэнерго страны.

Ранее в этот же день в министерстве сообщили, что начали обсуждать с крупными нефтедобывающими компаниями сокращение добычи нефти на 2024 год в рамках новых обязательств, взятых республикой перед ОПЕК+ на предстоящий год. Советник главы Минэнерго Шынгыс Ильясов говорил, что обсуждаются "приемлемые варианты и объемы сокращения".

Казахстан намерен выполнять свои обязательства, принятые по итогам встреч ОПЕК+, состоявшихся 30 ноября, которые составляют в первом квартале 2024 года 1,468 млн баррелей в сутки, подчеркивал Ильясов.

В рамках этих договоренностей Казахстан соглашался на дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 82 тысячи баррелей в сутки (б/с) с 1 января до конца марта 2024 года. Это сокращение должно стать дополнением к добровольному сокращению на 78 тысячи баррелей в сутки, объявленному Казахстаном ранее, в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года.

Казахстан Минэнерго ОПЕК
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