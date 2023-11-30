Нефть начала резко дешеветь, Brent торгуется у $80,5 за баррель

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок начали активно снижаться вечером в четверг, участники рынка оценивают итоги встречи ОПЕК+.

Фьючерсы на Brent на январь на лондонской бирже ICE Futures к 19:45 по московскому времени подешевели на $0,35 (0,42%) - до $82,75 за баррель. Срок их обращения истекает с закрытием рынка в четверг. Более активно торгуемые февральские фьючерсы падают в цене на $2,35 (2,84%), до $80,53 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $2,3 (2,95) - до $75,56 за баррель.

Страны ОПЕК+ подтвердили условия сделки, заключенной 4 июня 2023 года, говорится в пресс-релизе по итогам состоявшегося в четверг заседания ОПЕК+.

Вместе с тем, по итогам оценки трех независимых источников (IHS, Wood Mackenzie и Rystad Energy) изменены уровни добычи, которых могут достичь Ангола , Конго и Нигерия в 2024 году. Так, теперь Ангола должна будет добывать в 2024 году 1,11 млн б/с (вместо 1,28 млн б/с, согласованных ранее), Конго - 277 тыс. б/с (вместо 276 тыс. б/с), Нигерия - 1,5 млн б/с (вместо 1,38 млн б/с).

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с на первый квартал 2024 года, сообщило государственное информагентство королевства. Алжир добровольно снизит добычу нефти в январе-марте на 51 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с.

Бразилия войдет в состав ОПЕК+ в следующем году, но не будет участвовать в соглашении об ограничении добычи. Согласно последнему отчету МЭА, добыча нефти в стране находится на уровне 3,7 млн б/с.