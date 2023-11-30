Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Нефть начала резко дешеветь, Brent торгуется у $80,5 за баррель

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок начали активно снижаться вечером в четверг, участники рынка оценивают итоги встречи ОПЕК+.

Фьючерсы на Brent на январь на лондонской бирже ICE Futures к 19:45 по московскому времени подешевели на $0,35 (0,42%) - до $82,75 за баррель. Срок их обращения истекает с закрытием рынка в четверг. Более активно торгуемые февральские фьючерсы падают в цене на $2,35 (2,84%), до $80,53 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $2,3 (2,95) - до $75,56 за баррель.

Страны ОПЕК+ подтвердили условия сделки, заключенной 4 июня 2023 года, говорится в пресс-релизе по итогам состоявшегося в четверг заседания ОПЕК+.

Вместе с тем, по итогам оценки трех независимых источников (IHS, Wood Mackenzie и Rystad Energy) изменены уровни добычи, которых могут достичь Ангола , Конго и Нигерия в 2024 году. Так, теперь Ангола должна будет добывать в 2024 году 1,11 млн б/с (вместо 1,28 млн б/с, согласованных ранее), Конго - 277 тыс. б/с (вместо 276 тыс. б/с), Нигерия - 1,5 млн б/с (вместо 1,38 млн б/с).

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с на первый квартал 2024 года, сообщило государственное информагентство королевства. Алжир добровольно снизит добычу нефти в январе-марте на 51 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с.

Бразилия войдет в состав ОПЕК+ в следующем году, но не будет участвовать в соглашении об ограничении добычи. Согласно последнему отчету МЭА, добыча нефти в стране находится на уровне 3,7 млн б/с.

Brent WTI ОПЕК ОПЕК+
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ углубит сокращение поставок нефти на 200 тыс. б/с

Рубль вечером усилил снижение к доллару и почти не изменился к евро

Рубль вечером усилил снижение к доллару и почти не изменился к евро

Источник сообщил, что Бразилия присоединится к ОПЕК+ с 2024 года

Источник сообщил, что Бразилия присоединится к ОПЕК+ с 2024 года

Министры ОПЕК+ обсудили состояние рынка и завершили заседание

Министры ОПЕК+ обсудили состояние рынка и завершили заседание

КТК возобновил отгрузки нефти с двух причальных устройств

Банк России прогнозирует устойчивость корпоративного сектора даже при высокой ставке

Банк России прогнозирует устойчивость корпоративного сектора даже при высокой ставке

Мишустин назвал драйвером роста ВВП за 10 месяцев обрабатывающую промышленность

Долговая нагрузка россиян за полгода выросла на 0,3 п.п. за счет кредитных карт

Долговая нагрузка россиян за полгода выросла на 0,3 п.п. за счет кредитных карт
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });