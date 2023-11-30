ОПЕК+ изменила уровни добычи нефти для Анголы, Конго и Нигерии на 2024 год

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ подтвердили условия сделки, заключенные 4 июня 2023 года, а также Хартию о сотрудничестве, подписанную в июле 2019 года, а также приветствовали нового участника - Бразилию, говорится в пресс-релизе ОПЕК по итогам 36-го заседания ОПЕК+.

Как и было договорено в июне, по итогам оценки трех независимых источников (IHS, Wood Mackenzie и Rystad Energy) изменены уровни добычи, которых могут достичь Ангола, Конго и Нигерия в 2024 году.

Так, теперь Ангола должна будет добывать в 2024 году 1,11 млн б/с (вместо 1,28 млн б/с, согласованных ранее), Конго - 277 тыс. б/с (вместо 276 тыс. б/с), Нигерия - 1,5 млн б/с (вместо 1,38 млн б/с).

Следующая встреча ОПЕК+ состоится 1 июня 2024 года в Вене.