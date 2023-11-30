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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Квота Азербайджана по добыче в рамках ОПЕК+ на 2024 г. подтверждена на уровне 551 тыс. б/с

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 2024 год подтверждена в 551 тыс. б/с, сообщает Минэнерго страны.

Ведомство отмечает, что в четверг состоялась 36-ая министерская встреча в рамках ОПЕК+.

"На заседании принято решение о присоединении Бразилии к ОПЕК+ с января 2024 года. Кроме этого, определены новые квоты для Анголы, Конго и Нигерии", - подчеркивает ведомство.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что в результате солидарности и рационального регулирования в 2023 году на глобальном нефтяном рынке наблюдается удовлетворительная ситуация.

Министр подчеркнул, что на заседании подчеркнута важность деятельности стран ОПЕК и не-ОПЕК на основе консенсуса, принятые решения направлены на сохранение стабильности на нефтяном рынке.

Минэнерго отмечает, что следующая встреча в рамках ОПЕК+ состоится 1 июня 2024 года.

Азербайджан ОПЕК ОПЕК+
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