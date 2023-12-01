Суд признал банкротом экс-предправления Инвесттрастбанка Гайченю

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 28 ноября по заявлению Инвесттрастбанка (ИТБ) в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) признал несостоятельным (банкротом) бывшего председателя правления ИТБ Анатолия Гайченю.

Как отмечается в решении суда, размещенном на сайте, суд открыл в отношении должника процедуру реализации имущества гражданина сроком на 6 месяцев. Финансовым управляющим утвержден Александр Железинский. Его отчет о проделанной работе суд назначил на 28 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 8 июня признал обоснованным заявление ИТБ о банкротстве Гайчени. Суд тогда ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов требование банка в размере 1,3 млрд рублей.

Финансовым управляющим экс-банкира утвержден Василий Иваницкий, его отчет о проделанной работе был назначен на 28 ноября.

Суд 12 сентября включил в реестр кредиторов Гайчени 142,2 млн рублей долга перед банком.

ЦБ РФ отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций с 6 октября 2015 года. Арбитражный суд Москвы 25 января 2016 года признал банк банкротом, функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию "АСВ".

Временная администрация в ходе обследования ИТБ оценила его активы в сумму не более 3 млрд рублей при размере обязательств перед кредиторами в 4,4 млрд рублей, говорилось в пресс-релизе ЦБ РФ.

Основной причиной недостаточности имущества банка для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме являются установленные временной администрацией факты вывода из банка активов путем выдачи заведомо невозвратных кредитов на сумму 2,5 млрд рублей. Также, по оценке временной администрации, банк заключал договоры цессии, в результате которых кредиты, предоставленные физлицам, замещены неликвидными активами на сумму 651 млн рублей.

Кроме того, установлено, что в преддверии отзыва лицензии были осуществлены операции по замене ликвидных ценных бумаг (ОФЗ) на сумму свыше 250 млн рублей на акции компании с сомнительной платежеспособностью.

ЦБ РФ направил информацию об операциях с признаками уголовно наказуемых деяний бывших акционеров и руководителей ИТБ в Генпрокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет.

ИТБ по итогам первого полугодия 2015 года занял 369-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".