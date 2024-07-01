Суд ограничил выезд из России бывшему топ-менеджеру Инвесттрастбанка Гайчене

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы по заявлению Инвесттрастбанка (ИТБ) в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) временно ограничил право бывшему председателю правления этого кредитного учреждения Анатолию Гайчене покидать границы России.

Суд также решил "изъять у Гайчени Анатолия Николаевича паспорт (паспорта), удостоверяющие его личность за пределами территории Российской Федерации, и направить указанный документ (документы) в государственный орган, осуществивший выдачу паспорта (паспортов)", сказано в определении на сайте суда.

"Временное ограничение права должника на выезд за пределы Российской Федерации (до момента завершения процедуры банкротства или ее прекращения) направлено на достижение целей процедуры банкротства", - говорится в документе.

АСВ направило заявление в суд 15 апреля.

Арбитражный суд Москвы 8 июня 2023 года признал обоснованным заявление ИТБ о банкротстве Гайчени. Суд тогда ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов требование банка в размере 1,3 млрд рублей.

12 сентября суд включил в реестр кредиторов Гайчени еще 142,2 млн рублей долга перед банком.

Арбитражный суд Москвы 28 ноября 2023 года по заявлению Инвесттрастбанка в лице АСВ признал Гайченю несостоятельным (банкротом).

Суд тогда открыл в отношении должника процедуру реализации имущества гражданина.

Инвесттрастбанк лишился лицензии 6 октября 2015 года. Арбитражный суд Москвы 25 января 2016 года признал банк банкротом, функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию "АСВ".

Временная администрация при обследовании ИТБ оценила его активы в сумму не более 3 млрд рублей при размере обязательств перед кредиторами в 4,4 млрд рублей, сообщал Банк России.

Причиной недостаточности имущества банка для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме являются установленные временной администрацией факты вывода из банка активов путем выдачи заведомо невозвратных кредитов на сумму 2,5 млрд рублей. Также, по оценке временной администрации, банк заключал договоры цессии, в результате которых кредиты, предоставленные физлицам, замещены неликвидными активами на сумму 651 млн рублей.

Кроме того, установлено, что в преддверии отзыва лицензии были осуществлены операции по замене ликвидных ценных бумаг (ОФЗ) на сумму свыше 250 млн рублей на акции компании с сомнительной платежеспособностью.

ЦБ направил информацию об операциях с признаками уголовно наказуемых деяний бывших акционеров и руководителей ИТБ в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет.

ИТБ по итогам первого полугодия 2015 года занимал 369-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".