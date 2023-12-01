Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 6 декабря снизится на 0,4%

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 6 декабря составит 3 808,1 рубля против 3 820,2 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она станет меньше на 0,4%.

На ячмень пошлина седьмую неделю подряд будет нулевой, на кукурузу снизится до 618,9 рубля с 642 рублей за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $253,2 за тонну на пшеницу ($253 неделей ранее), $169,5 - на ячмень ($165,8), $618,9 - на кукурузу ($189,7).

Пошлины будут действовать по 12 декабря включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15 875 рублей с 13 875 рублей за тонну.