Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 29 ноября снизилась на 13,1%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 29 ноября снизилась на 13,1%
Фото: Richard Bord/Getty Images

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 29 ноября составляет 3820,2 рублей против 4395,4 рублей за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

На ячмень пошлина шестую неделю подряд остается нулевой. Пошлина на кукурузу снизилась до 642 рублей с 1013,1 рублей за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $253 за тонну на пшеницу ($254,8 неделей ранее), $165,8 - на ячмень ($165,2), $189,7 - на кукурузу ($189,6).

Пошлины будут действовать по 5 декабря включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тысяч с 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тысяч рублей с 13,875 тысяч рублей за тонну.

Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге продлен до марта 2024 года

Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге продлен до марта 2024 года

Тинькофф банк заместил около половины выпуска "вечных" евробондов

Тинькофф банк заместил около половины выпуска "вечных" евробондов

"Газпром" оценил в 20% среднесрочную обеспеченность приемных мощностей СПГ Европы

"Газпром" оценил в 20% среднесрочную обеспеченность приемных мощностей СПГ Европы

Нефть Brent подорожала до $80,74 за баррель

Минсельхоз подтвердил прогноз об экспорте более 65 млн т зерна из России за сельхозгод

Минсельхоз подтвердил прогноз об экспорте более 65 млн т зерна из России за сельхозгод

"Росатом" завершает работу над контрактом на строительство АЭС в Узбекистане

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });