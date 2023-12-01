Девелопер "ДЕСО" приобрел у Ленобласти отель "Звездный" в Сочи за 4,5 млрд рублей

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - ООО "СЗ Вершина" (Сочи, входит в ГК "ДЕСО", ранее называвшуюся ГК "Метрополис") приобрело на торгах АО "Отель "Звездный" (также Сочи) у Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом (КУГИ) за 4,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба комитета.

Заявку на участие в торгах подал единственный участник. Торги состоялись, единственный участник признан победителем.

"Для увеличения доходной части бюджета правительством Ленинградской области было принято управленческое решение о продаже акций отеля в размере 99,97% от общего количества", - приводятся в сообщении слова председателя КУГИ Марины Тоноян.

На сайте группы "ДЕСО" сказано, что она основана в 2007 году. Сейчас она объединяет ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, продаже недвижимости, комплексном благоустройстве и развитии территорий, управлении жилыми и гостиничными комплексами. В общей сложности группа построила более 225 тысяч кв. метров жилой недвижимости в Сочи.

"Отель Звездный" находился в собственности Ленинградской области с 1995 года. Номерной фонд четырехзвездочной гостиницы - 120 номеров.