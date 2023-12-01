Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

Девелопер "ДЕСО" приобрел у Ленобласти отель "Звездный" в Сочи за 4,5 млрд рублей

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - ООО "СЗ Вершина" (Сочи, входит в ГК "ДЕСО", ранее называвшуюся ГК "Метрополис") приобрело на торгах АО "Отель "Звездный" (также Сочи) у Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом (КУГИ) за 4,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба комитета.

Заявку на участие в торгах подал единственный участник. Торги состоялись, единственный участник признан победителем.

"Для увеличения доходной части бюджета правительством Ленинградской области было принято управленческое решение о продаже акций отеля в размере 99,97% от общего количества", - приводятся в сообщении слова председателя КУГИ Марины Тоноян.

На сайте группы "ДЕСО" сказано, что она основана в 2007 году. Сейчас она объединяет ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, продаже недвижимости, комплексном благоустройстве и развитии территорий, управлении жилыми и гостиничными комплексами. В общей сложности группа построила более 225 тысяч кв. метров жилой недвижимости в Сочи.

"Отель Звездный" находился в собственности Ленинградской области с 1995 года. Номерной фонд четырехзвездочной гостиницы - 120 номеров.

Сочи Ленинградская область ДЕСО Марина Тоноян Звездный
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Масложировой союз назвал риски для будущего урожая масличных культур

В Москве изменят порядок расчета оплаты за отопление

В Москве изменят порядок расчета оплаты за отопление

Часть требований по иску к ЦБ из-за остановки торгов в 2022 году передали в Мосгорсуд

Добыча нефти в США в сентябре обновила мировой рекорд

Добыча нефти в США в сентябре обновила мировой рекорд

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Niva с двигателем Евро-5 и ABS

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Niva с двигателем Евро-5 и ABS

Тинькофф банк разместил локальные облигации на $288,65 млн

Суд обязал "Уральские авиалинии" не включать автоматически в договор платные допуслуги

Суд обязал "Уральские авиалинии" не включать автоматически в договор платные допуслуги
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });