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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:51

Германия сократила импорт из России в январе-октябре на 90%

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В январе-октябре 2023 года объем германского экспорта в Россию сократился на 40,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,6 млрд евро, импорт упал на 90%, до 3,3 млрд евро, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

В октябре Германия сократила экспорт в Россию на 5% по сравнению с сентябрем - до 600 млн евро. Импорт из России в октябре вырос к сентябрю на на 6,6%, до 200 млн евро.

Октябрьский экспорт в Россию был на 40,5% ниже, чем годом ранее, импорт - на 88,5%.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в октябре уменьшился на 0,2% относительно предыдущего месяца - до 126,4 млрд евро. Объем импорта снизился на 1,2%, до 108,6 млрд евро.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза сократился на 2,7% относительно сентября, а поставки в государства, не входящие в ЕС, увеличились на 2,9%. Экспорт в США вырос на 5,7%, в Китай - на 1,5%, в Великобританию - на 5,6%.

Импорт из государств ЕС в октябре снизился на 2,8%, из стран за пределами ЕС - на 4,6%. Импорт из Китая сократился на 2,4%, из Британии - на 15,1%, из США - вырос на 2,2%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в октябре составил 17,8 млрд евро по сравнению с 16,7 млрд евро в сентябре.

Destatis Германия Евросоюз Китай США
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