Германия в июле сократила импорт из РФ на 15,7% по сравнению с июнем

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Германия увеличила экспорт в Россию в июле на 2,2% по сравнению с июнем, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Импорт из РФ в позапрошлом месяце упал на 15,7%.

Июльский экспорт в Россию был на 31,3% ниже показателя годом ранее, импорт рухнул на 91,8%.

В январе-июле объем германского экспорта в РФ сократился на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,7 млрд евро, тогда как импорт упал на 89,3%, до 2,7 млрд евро.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в июле сократился на 0,9% относительно предыдущего месяца - до 130,4 млрд евро. Объем импорта увеличился на 1,4%, до 114,5 млрд евро.

Аналитики прогнозировали падение экспорта на 1,5% и рост импорта на 0,5%.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза в июле повысился на 0,5% относительно июня, а поставки в государства, не входящие в ЕС, уменьшились на 2,5%. Экспорт в США вырос на 5,2%, в Китай - на 1,2%, в Великобританию - снизился на 3,5%.

Импорт из стран ЕС в позапрошлом месяце увеличился на 2,9%, из третьих стран - снизился на 0,2%. Импорт из Китая сократился на 5,8%, из Великобритании - на 3,2%, тогда как закупки в США повысились на 6,1%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в июле составил 15,9 млрд евро, снизившись по сравнению с 18,7 млрд евро в июне. Июньский показатель был рекордным с января 2021 года.