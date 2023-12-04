На цифровизацию АПК и рыбного хозяйства в 2024 году направят 3 млрд рублей

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ в 2024 году направит на цифровую трансформацию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов более 3 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

"Предприниматели смогут воспользоваться современными технологиями для роста урожайности, оптимизировать затраты, наладить эффективные каналы сбыта продукции и, соответственно, получить ряд других конкурентных преимуществ для сельского хозяйства, развитие которого будет способствовать повышению качества и разнообразия продуктов питания, - сказал Мишустин. - Для выполнения этих задач актуализируются стратегические направления в области цифровой трансформации. Подготовлено распоряжение правительства, которым дополняется "дорожная карта" конкретных шагов в агропроме, в том числе определяются сферы использования новых технологий, включая и искусственный интеллект".

По его словам, среди перспективных областей их применения – развитие системы автоматического орошения, полива, доступный беспилотный транспорт для соответствующей обработки полей, сбора спутниковых данных по состоянию почвы или по запасам водных биологических ресурсов и др.

Как сообщается в пресс-релизе правительства, цифровизация услуг будет идти в несколько этапов. В 2026 году этот показатель должен достигнуть 50%, в 2027-м – 75%, в 2028 году оформление всех мер поддержки будет полностью переведено в "цифру".

В декабре 2024 года будет закончена работа над цифровой платформой для агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Она будет запущена в марте 2025 года. К декабрю 2030 года система станет единой точкой интеграции информационных ресурсов Минсельхоза и Росрыболовства, автоматизируя расчеты для субсидирования аграриев и сельхоз страхования.

Мишустин попросил все профильные ведомства отнестись к этому вопросу крайне внимательно, при необходимости своевременно актуализировать нормативные документы.