В правительстве отметили удвоение цифровой зрелости экономики России за пять лет

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Цифровая зрелость российской экономики за пять лет выросла более, чем в два раза - с 32 до 74%, а затраты на IT - с примерно 280 до 540 млрд рублей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Дне цифровизации на выставке "Россия" на ВДНХ.

"Если в 2019 году цифровая зрелость нашей экономики составляла примерно 32%, и всего только 5% государственных услуг были доступны в электронном виде, а вложения в IT-решения оценивались примерно в 280 млрд рублей. То сегодня эта цифровая зрелость - 74%, а в прошлом году в онлайн перевели 100% из всех запланированных сервисов социально значимых услуг. Затраты на IT увеличились минимум в два раза и составили уже 540 млрд рублей", - сказал он.

По словам вице-премьера, в индустрию вкладываются "огромные инвестиции". "И индустрия, я знаю, за это благодарна, откликается, совершает невероятные вещи по модернизации, в том числе и по импортозамещению", - сказал Чернышенко.

Число пользователей портала госуслуг достигло уже 109 млн, напомнил он.

Цифровую трансформацию он назвал одной из национальных целей развития, утвержденных президентом.

"Но мы понимаем, что и все остальные национальные цели и национальные проекты не обходятся без цифровой трансформации. Мы уверенно идеи по этим целям и достигли значимых результатов, которые за период работы правительства мы ежегодно перевыполняли, о чем министр неоднократно докладывал президенту", - отметил Чернышенко.