"НОВАТЭК" учредил ООО "Мурманск СПГ"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - "Дочки" ПАО "НОВАТЭК" - ООО "НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз" и ООО "НОВАТЭК Московская область" – учредили новую компанию ООО "Мурманск СПГ", сообщается в ЕГРЮЛ.

Новая структура зарегистрирована 1 декабря в Мурманске, уставный капитал составляет 100 млн рублей. 99% принадлежат "Таркосаленефтегазу", 1% - "НОВАТЭК Московская область".

В качестве основного вида деятельности значится производство углеводородов и их производных. Генеральным директором стал Дмитрий Анищенко, он же возглавляет другую "дочку" "НОВАТЭКа" - ООО "НОВАТЭК - Усть-Луга".

У "Мурманск СПГ" также есть название на английском языке – Murmansk LNG Limited Liability Company.

Как сообщалось, "НОВАТЭК" прорабатывает возможность строительства нового крупнотоннажного СПГ-проекта в Мурманской области, состоящего из трех линий сжижения мощностью по 6,8 млн тонн. Для питания компрессоров завода СПГ предполагается использовать профицитный ресурс Кольской АЭС, а для подачи газа в Мурманск надо будет построить 1300-километровый газопровод.

В октябре вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что решение реализовать проект "Мурманский СПГ" "НОВАТЭКом" на 20 млн тонн принято.