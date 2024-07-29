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"НОВАТЭК" планирует построить "Мурманский СПГ" на 13,6 млн т в год

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Грузооборот терминала Мурманского СПГ на полное развитие предполагается в объеме 13,6 млн тонн СПГ в год (две очереди по 6,8 млн т в год), говорится в материалах оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектной документации терминала по отгрузке СПГ в рамках комплекса "НОВАТЭКа" "Мурманский СПГ".

Терминал будет работать круглогодично.

Строительство предполагается несколькими этапами с 2027 по 2030 год.

НОВАТЭК Мурманск Мурманский СПГ
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