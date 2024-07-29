"НОВАТЭК" планирует построить "Мурманский СПГ" на 13,6 млн т в год

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Грузооборот терминала Мурманского СПГ на полное развитие предполагается в объеме 13,6 млн тонн СПГ в год (две очереди по 6,8 млн т в год), говорится в материалах оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектной документации терминала по отгрузке СПГ в рамках комплекса "НОВАТЭКа" "Мурманский СПГ".

Терминал будет работать круглогодично.

Строительство предполагается несколькими этапами с 2027 по 2030 год.