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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:51

Продажи дизтоплива на Петербургской бирже в ноябре снизились на 4% к октябрю

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Объемы реализации дизельного топлива и бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в ноябре снизились относительно предыдущего месяца на 3,9% и 5,9% соответственно, свидетельствуют данные площадки.

Так, в прошлом месяце было реализовано 1,364 млн тонн дизельного топлива против 1,419 млн тонн в октябре. В частности, было продано 572,6 тыс. тонн зимнего дизтоплива (+36,5%), 395,3 тыс. тонн – межсезонного (+0,7%), 268,5 тыс. тонн – летнего (-43,1%), 127,1 тыс. тонн – арктического (-5,5%).

Продажи автобензина составили 888 тыс. тонн против 944 тыс. тонн в октябре. Объем реализации Аи-92 снизился на 3,2%, до 591,8 тыс. тонн, Аи-95 - снизился на 10,7%, до 289 тыс. тонн.

Общий объем реализации нефтепродуктов в ноябре составил 2,77 млн тонн против 2,87 млн тонн в октябре.

За 11 месяцев 2023 года на СПбМТСБ было реализовано 27,683 млн тонн нефтепродуктов, что на 1,5% больше аналогичного периода 2022 года. Оборот в денежном выражении достиг 1,45 трлн рублей, что на 13,6% больше показателя прошлого года.

Дизтоплива продано 13,19 млн тонн – рост на 7%. Из них 7,5 млн тонн – летнего ДТ (снижение на 1,5%), 2,63 млн тонн - зимнего (увеличение на 13,5%), 2,04 млн тонн – межсезонного (рост на 29%), 1,02 млн тонн – арктического (рост на 24,9%).

Бензина реализовано 8,632 млн тонн (снижение на 3,5%). Продажи Аи-92 составили 5,334 млн тонн (снижение на 5,8%), Аи-95 – 3,226 млн тонн (рост на 0,6%).

Авиакеросина за отчетный период продано 1,518 млн тонн (рост на 23,6%), сжиженных углеводородных газов – 2,156 млн тонн (увеличение на 23,8%), топочного мазута – 1,645 млн тонн (рост на 7,9%).

Как сообщалось, объемы реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ в 2022 году составили 29,13 млн тонн, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 7,8%. Бензина было продано 9,88 млн тонн (рост на 1%), дизельного топлива - 13,67 млн тонн (рост на 18,9%).

СПбМТСБ
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