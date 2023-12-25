Газ на СПбМТСБ заканчивает год резким ростом цен и оборота

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Объем торгов природным газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с поставкой в январе 2024 года достиг 1032,129 млн куб. м, сообщила площадка.

На предыдущей месячной сессии (на декабрь 2023) оборот был 476,1 млн куб. м. Годом ранее на январь 2023 года было реализовано 161,3 млн кубометров.

Больший объем газа продавался на бирже больше чем три года назад - в ноябре 2020 на декабрь 2020 года (1152,1 млн куб. м).

С августа биржа ввела в действие новый инструмент торговли газом - с поставкой "на месяц" и оплатой после завершения периода поставки газа. В ходе последних торгов была заключена одна сделка с оплатой после отбора газа. На нее пришлось 15% всего оборота торговой сессии (150 млн куб. м).

Цена газа на декабрьской сессии выросла на 21% по отношению к торгам месячной давности.

С учетом ежедневных сессий с начала декабря общий объем торгов в 2023 году приближается к 10 млрд куб. м, почти в два раза перекрывая обороты 2022 года. Регуляторы и биржа неоднократно отмечали, что рост связан прежде всего с активностью независимых производителей газа.

Максимальный годовой оборот был зафиксирован на бирже в 2017 году - более 20 млрд кубометров; в 2022 году объем торгов снижался до 5,7 млрд куб. м.