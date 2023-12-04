В "Металлоинвесте" сменился гендиректор

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Назим Эфендиев оставит пост гендиректора "Металлоинвеста", который он занимал с апреля 2020 года, и возглавит совет директоров компании.

В новой должности он сосредоточится на принятии стратегических решений, направленных на повышение устойчивости бизнеса в условиях высокой неопределенности, сообщила пресс-служба компании.

И.о. гендиректора "Металлоинвеста" назначен Олег Крестинин, он будет управлять операционной деятельностью компании. В пресс-службе отметили его значительный опыт работы в горно-металлургической отрасли, в разные годы он отвечал за коммерческую деятельность "Металлоинвеста" на внутренних и внешних рынках. С июня 2020 года он занимал должность коммерческого директора УК "Металлоинвест", в 2011-2020 годах был исполнительным директором Metalloinvest Trading AG.

"Перед Олегом Крестининым стоят задачи продолжения реализации стратегии развития компании, внедрения новых подходов в управление бизнес-процессами и повышения операционной эффективности", - отмечает "Металлоинвест".

Эфендиев возглавил "Металлоинвест" в апреле 2020 года после того, как Андрей Варичев, руководивший компанией с 2009 года, умер от пневмонии.

Эти кадровые перестановки направлены на повышение эффективности корпоративного управления, объяснили в компании.

"Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в России и СНГ - на 100% принадлежит ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров.