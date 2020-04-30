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Стало известно имя гендиректора "Металлоинвеста"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Генеральным директором "Металлоинвеста" назначен Назим Эфендиев, занимающий должность коммерческого директора компании, сообщила пресс-служба холдинга.

Андрей Варичев, возглавлявший "Металлоинвест" с 2009 года, скончался 27 апреля от пневмонии.

Эфендиев будет совмещать должности CEO и коммерческого директора УК "Металлоинвест".

"Назим Эфендиев обладает глубокими знаниями бизнес-процессов компании и большим управленческим опытом. Он внес большой вклад в становление и развитие "Металлоинвеста", проработав почти два десятилетия вместе с Андреем Варичевым", – отметил председатель совета директоров "Металлоинвеста" Иван Стрешинский.

Эфендиев, как и Варичев, перешел в "Металлоинвест" из "Уральской стали", которую возглавлял в 2004-2006 и 2010-2011 годах. В 2007-2009 годах он был гендиректором машиностроительной корпорации "Уралмаш" – СП "Металлоинвеста" и компании "Объединенные машиностроительные заводы" (ОМЗ).

В 2011-2012 годах Эфендиев занимал должность заместителя гендиректора "Металлоинвеста" по взаимодействию с органами государственной власти, а с 2012 года и по настоящее время был первым заместителем гендиректора и коммерческим директором.

"Металлоинвест" – крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ – на 100% принадлежит ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров).

Металлоинвест Назим Эфендиев

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