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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Дизтопливо на московских АЗС продолжило активно дорожать

Дизтопливо на московских АЗС продолжило активно дорожать
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Средняя цена дизельного топлива на заправках столицы за неделю выросла на 16 коп.; средняя стоимость бензина в рознице, напротив, существенно снизилась – на 10-12 коп., свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

На 4 декабря средневзвешенная стоимость ДТ в столице составляет 62,32 руб./л. Рост на предыдущей неделе обусловлен повышением на заправках ЛУКОЙЛа (на 40 коп., до 62,48 руб./л), ТК "ЭКА" (на 40 коп., до 62,76), "Газпром нефти" (на 14 коп., до 62,15 руб./л).

Розничные цены на бензин, в свою очередь, по итогам прошлой недели перешли к ощутимому снижению: Аи-92 подешевел на 12 коп. до 50,32 руб./л, Аи-95 – на 10 коп. до 55,82 руб./л. Динамика обусловлена падением цены на заправках "НефтьМагистрали", где 92-й бензин подешевел на 2,09 руб. до 50,32 руб./л, а 95-й – на 1,74 руб. до 55,68 руб./л.

Москва Московская топливная ассоциация (МТА) Аи-92 Аи-95
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