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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

В Москве на АЗС снова начал дорожать бензин

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Москве на заправках дизельное топливо значительно дорожает пятую неделю подряд, цены на бензин также перешли к активному росту, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

По итогам прошлой недели средневзвешенная цена дизельного топлива на заправках города выросла на 29 копеек, до 62,86 рубля за литр. Динамика обусловлена увеличением стоимости на пяти сетях АЗС: "Татнефть" (на 67 копеек, до 62,17 рубля/л), "Газпром нефть" (на 55 копеек, до 62,7 рубля/л), ЛУКОЙЛ (на 45 копеек, до 63,33 рубля/л), ТК "ЕКА" (на 45 копеек, до 63,61 рубля/л), Teboil (на 30 копеек, до 62,38 рубля/л).

В свою очередь, бензин подорожал на столичных АЗС впервые с конца сентября: средневзвешенная розничная цена и Аи-92, и Аи-95 выросла на 14 копеек - до 50,46 рубля/л и 55,95 рубля/л соответственно. Рост обусловлен подорожанием каждого вида бензина на заправках группы "ЛУКОЙЛ" на 40 копеек. Так, на АЗС под собственным брендом 92-й бензин подорожал до 51,06 рубля/л, 95-й - до 57,23 рубля/л. На заправках под брендом "ЕКА" Аи-92 подорожал до 50,55 рубля/л, Аи-95 - до 55,95 рубля/л.

Teboil Газпром нефть ЕКА ЛУКОЙЛ МТА Татнефть Москва
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