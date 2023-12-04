"Норникель" пересмотрел прогнозы по рынкам платины и палладия

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - "Норникель" пересмотрел прогнозы по рынкам платины и палладия в 2023-2024 годах.

Как сообщила компания, на рынке платины вместо состояния баланса теперь ожидается дефицит в размере 0,4 млн унций в 2023 году и 0,3 млн унций в 2024-м. Пересмотр прогноза на текущий год обусловлен снижением прогнозов вторичного производства, поясняет компания. В следующем году восстановление объемов вторичной переработки будет компенсировано увеличением промышленного потребления в секторах стекольной промышленности и электроники. При этом "Норникель" отмечает значительный риск со стороны первичного производства в ЮАР и Северной Америке на фоне потенциальной оптимизации затрат на низкорентабельных проектах.

Также "Норникель" пересмотрел прогноз дефицита на рынке палладия в 2023 году с 0,2 млн унций до 0,9 млн унций. В первую очередь это также связно с пересмотром прогноза вторичного производства: с роста на 9% на снижение на 15%. В то же время небольшое сокращение по сравнению с ожиданиями первичного производства в Северной Америке будет компенсировано падением спроса в сегменте электроники.

Дефицит производства палладия над потреблением в 2023 году был покрыт за счет реализации запасов, накопленных ранее потребителями, отмечает "Норникель".

В 2024 году, ожидает компания, дефицит на рынке палладия сократится до 0,4 млн унций на фоне восстановления вторичного производства.