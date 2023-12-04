"Норникель" повысил оценку профицита никеля в 2023 году до более 250 тысяч тонн

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - "Норильский никель" пересмотрел оценку профицита рынка никеля в 2023 году до более чем 250 тысяч тонн никеля против ожидавшихся ранее 200 тысяч тонн, говорится в обзоре рынка металлов, подготовленном компанией.

"Норникель" объясняет пересмотр в первую очередь более низким, чем ожидалось, потреблением никеля в секторе аккумуляторных батарей.

"Несмотря на то, что продажи электромобилей находятся на рекордно высоких уровнях, мы наблюдаем продолжающийся дестокинг в батарейной цепочке, увеличение доли безникелевых литий-железо-фосфатных аккумуляторов и частичную переориентацию продаж с электромобилей с аккумуляторными батареями на подключаемые гибриды в Китае. При этом активными темпами продолжается ввод в эксплуатацию новых мощностей по производству никеля в Индонезии", - говорится в сообщении.

В 2024 году компания прогнозирует, что из-за избыточного предложения низкосортного никеля на рынке сохранится профицит в размере более 190 тысяч тонн никеля. В майском обзоре "Норникель" полагал, что профицит будет более 180 тысяч тонн.

Объемы добычи меди в мире в 2023 году, как ожидается, вырастут на 2%, а в 2024 году - на 3%, чему будет способствовать запуск таких проектов, как Quebrada Blanca Phase 2 (Чили) и Oyu Tolgoi (Монголия), начало производства концентрата на Удоканском месторождении (Россия), а также реализация программы увеличения производственной мощности месторождения Kamoa Kakula (ДРК).

Производство рафинированной меди увеличится, согласно прогнозам "Норникеля", на 4% в 2023 году и на 2% - в 2024 году за счет ввода в эксплуатацию новых рафинировочных мощностей в Китае. Перебои в поставках металла ожидаются на уровне около 5,5%, что близко к среднему значению, говорится в обзоре.