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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Бывший топ-менеджер "ЛУКОЙЛа" стал владельцем метанолового проекта в Ленобласти

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Бывший топ-менеджер "ЛУКОЙЛа" Валерий Субботин стал владельцем 100% уставного капитала ООО "Газ-Синтез" (Выборг, Ленинградская область), говорится в ЕГРЮЛ.

Ранее 100% УК "Газ-Синтез" принадлежало кипрскому офшору "Вална Холдинг Сайпрус Лимитед".

Как сообщалось в 2020 году, ООО "Газ-Синтез" планировало к 2023 году построить завод по производству метанола в порту Высоцк (Ленинградская область). Мощность комплекса оценивалась тогда в 1,6 млн тонн в год (5 тысяч тонн в сутки), объем инвестиций - в $1,5 млрд, площадь - 50 га. Генеральным подрядчиком проекта был корейский концерн Hyundai.

Проектирование производственной площадки завода Научно-исследовательский и проектный институт карбамида (НИИК, Дзержинск, Нижегородская область) должен был завершить к концу 2021 года.

Также планировалось, что производимая продукция - метанол марки "АА" - пойдет на экспорт. Он должен был отгружаться на нефтепродуктовом терминале "ЛУКОЙЛа" - ООО "РПК-Высоцк "ЛУКОЙЛ-II" - получателям по долгосрочным контрактам.

Как сообщалось в 2019 году, Субботин работал в "ЛУКОЙЛе" с конца 1990-х годов, в 2016-м стал старшим вице-президентом. В НК он не работает с 1 февраля 2017 года.

Субботину, согласно выписке из ЕГРЮЛ, в настоящее время принадлежит 100% УК ООО "Новая технологическая компания" (НТК). Также он владеет 99% УК ООО "Сухогрузный перевалочный комплекс Высоцк" ("СПК Высоцк"). Еще 1% УК "СПК Высоцк" принадлежит Субботину через НТК.

Как сообщалось в 2019 году, "СПК Высоцк" планировал инвестировать 24,3 млрд рублей в строительство комплекса по перевалке угля также в порту Высоцк. Тогда говорилось, что в состав комплекса войдут железнодорожный грузовой фронт, выносной причальный комплекс, склады хранения грузов и другие объекты производственной инфраструктуры, необходимые для приема, обработки, складирования и перевалки угля на морской транспорт.

Первый этап реализации проекта предполагал запуск линии погрузки мощностью до 7 млн тонн в год к 2021 году. Строительство и запуск второй линии планировалось осуществить до 2023 года с увеличением мощности грузооборота до 15 млн тонн в год.

В 2020 году "Коммерсантъ" сообщал, что проект "СПК Высоцк" поставлен на паузу.

В конце 2022 года "ЛУКОЙЛ" приступил к тендерной стадии проекта реконструкции и строительства новых объектов в нефтепродуктовом терминале ООО "РПК-Высоцк "ЛУКОЙЛ-II" (Высоцк) для перевалки нитрил акриловой кислоты (НАК) и метанола. Планируется, что объем перевалки составит 160 тыс. тонн в год. После реализации второго этапа на объекте станет возможным перевалка 1 млн тонн метанола в год.

Терминал ООО "РПК-Высоцк "ЛУКОЙЛ-II" служит для приема нефтепродуктов, поступающих трубопроводным, железнодорожным и морским транспортом, а также их погрузки в танкеры дедвейтом до 80 тыс. тонн для поставки на экспорт. Производительность РПК на прием составляет более 12 млн тонн в год по железной дороге и более 2 млн тонн в год по введенному в эксплуатацию в конце 2015 года продуктопроводу Приморск - Высоцк, который является отводом от экспортного нефтепродуктопровода "Север", поставляющего дизтопливо на экспорт.

ЛУКОЙЛ Hyundai Ленинградская область СПК Высоцк Валерий Субботин НТК Газ-Синтез
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