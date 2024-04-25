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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

На торги выставлен пакет акций проектировщика химзаводов НИИК

Актив выставлен по цене вдвое выше номинала

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Пакет акций АО "Научно-исследовательский и проектный институт карбамида" (НИИК, Нижегородская область), созданного на базе активов обанкротившегося проектировщика химзаводов, выставлен на торги по цене почти вдвое выше номинала, сообщается на портале "Федресурс".

На торги выставлено 2 219 188 акций номиналом 38 рублей каждая, или 15,118% уставного капитала АО, созданного в октябре 2023 года в рамках замещения активов признанного банкротом АО "Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и органического синтеза".

Пакет акций номиналом 84 329 144 рублей, находящийся в залоге у Игоря Есина, выставлен на торги со стартовой ценой 160 846 764 рублей (в 1,9 раза выше номинала).

Заявки на участие в аукционе принимаются по 7 июня, аукцион назначен на 14 июня.

Как сообщалось, кредиторы обанкротившегося "НИПИ карбамида и органического синтеза" приняли решение создать на базе активов должника новое АО. Новое АО с уставным капиталом 557 802 494 рублей был учреждено 27 октября 2023 года, владельцем 100% акций стал должник.

"НИПИ карбамида и органического синтеза" (НИИК) - крупная российская инжиниринговая компания, выполняющая широкий спектр услуг по проектированию, разработке технологий, комплектной поставке оборудования, обоснованию инвестиций, управлению строительством. Институт, в частности, принимал участие в проектировании завода по производству карбамида в Тольятти, Амурского газохимического комплекса, объектов химического комплекса "аммиак-карбамид-меламин" (АКМ) в Губахе.

Летом 2021 года в отношении НИИКа была инициирована процедура банкротства, а в декабре 2022 года компания была признана банкротом, введено конкурсное производство. На момент введения конкурсного производства реестровая задолженность должника превышала 2 млрд рублей. В числе кредиторов НИИКа - Сбербанк, ВТБ, "Метафракс Кемикалс", АО "ТИКО-Пластик", ПАО "Уралхиммаш".

В феврале 2023 года кредиторы НИИКа приняли решение о продолжении финансово-хозяйственной деятельности должника.

Федресурс Нижегородская область НИИК Игорь Есин
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