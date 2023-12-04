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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Совет директоров Evraz сократился до двух человек после ухода одного из независимых

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров Evraz сократился до двух человек – компанию покинул Руслан Ибрагимов, который с октября прошлого года занимал пост независимого директора.

Компания получила соответствующее уведомление 1 декабря, говорится в сообщении Evraz.

Таким образом, в совете директоров компании остаются исполнительный директор Владислав Зайцев (работает в компании с 2007 года) и независимый директор Андрей Лобода (практикующий адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро "Лобода, Филимонов и партнеры").

Великобритания в марте прошлого года ввела санкции против крупнейшего акционера группы Романа Абрамовича. После этого из совета директоров компании ушли все неисполнительные участники, остался лишь глава компании Алексей Иванов и добавился на тот момент CFO Николай Иванов. Уже после того, как совет директоров Evraz опустел, компания вслед за Абрамовичем сама попала в британский санкционный список. Генеральный директор Алексей Иванов ушел с этого поста в конце июня, управление Evraz осуществляется советом директоров компании.

Evraz
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