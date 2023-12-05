Легковой авторынок РФ в ноябре снизился месяц к месяцу на 2,3% до 109,7 тыс.

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых автомобилей в РФ в ноябре 2023 года выросли в годовом выражении на "низкой базе" прошлого года в 2,1 раза, до 109 706 шт., замедлившись по сравнению с октябрем. Об этом сообщило аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") – совместного предприятия агентства и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт".

Согласно ранее опубликованным данным ППК, за октябрь на российском легковом рынке было реализовано 112,238 тыс. автомобилей. Таким образом, в ноябре рынок был чуть меньше уровня октября, показав помесячное снижение на 2,3%.

Статистика ППК включает данные о продажах представленных на рынке автомобильных брендов, а также учитывает объемы параллельного импорта, составляющего порядка 15% рынка накопленным итогом с начала года.

Лидером остается "АвтоВАЗ", на долю которого в ноябре пришлось 29,8% рынка против 41% годом ранее. По подсчетам "Автостата", в прошлом месяце было реализовано 32,651 тыс. легковых автомобилей Lada. Следующие шесть позиций в рейтинге занимают китайские марки: Haval (14,4 тыс. шт.), Chery (11,316 тыс. шт.), Geely (10,551 тыс. шт.), Changan (6,609 тыс. шт.), Omoda (4,129 тыс. шт.) и Exeed (4,096 тыс. шт.) За ними располагается южнокорейская Kia (2,208 тыс. шт.). В десятку лидеров в ноябре впервые попали "Москвич" (1,91 тыс. шт.) и Tank (1,868 тыс. шт.)

Топ-10 продаваемых марок легковых автомобилей в ноябре 2023 года (шт.)

№ Марка нояб. 2023 нояб. 2022 Изменение Доля, ноябрь-2023 Доля, ноябрь-2022 1 Lada 32 651 21 107 54,7 % 29,76 % 40,97 % 2 Haval 14 400 4 467 222,4 % 13,13 % 8,67 % 3 Chery 11 316 5 391 109,9 % 10,31 % 10,47 % 4 Geely 10 551 3 351 214,9 % 9,62 % 6,51 % 5 Changan 6 609 270 2347,8 % 6,02 % 0,52 % 6 Omoda 4 129 146 2728,1 % 3,76 % 0,28 % 7 Exeed 4 096 1 609 154,6 % 3,73 % 3,12 % 8 Kia 2 028 3 251 -37,6 % 1,85 % 6,31 % 9 "Москвич" 1 910 0 - 1,74 % 0,00 % 10 Tank 1 868 0 - 1,70 % 0,00 %

Первенство в модельном рейтинге сохраняет семейство Lada Granta, доля которого в ноябре составила 14,8%. За прошлый месяц эти автомобили были реализованы в количестве 16,203 тыс., что на 26,7% больше, чем в том же месяце годом ранее.

Результаты продаж других моделей заметно ниже. На втором месте – самая популярная на российском рынке иномарка Haval Jolion (7,226 тыс. шт.). Далее – еще три модели Lada: Vesta (6,548 тыс. шт.), Lada Niva Travel (5,008 тыс. шт.) и Lada Niva Legend (4,739 тыс. шт.). Результаты продаж всех моделей, не попавших в топ-5 в ноябре, по подсчетам "Автостата", были заметно ниже.

По итогам ноября и с начала года все представленные участники российского рынка имеют положительную динамику. Наибольший рост продаж наблюдается у Omoda C5 - из-за очень низкой сравнительной базы.

Топ-10 продаваемых моделей легковых автомобилей на рынке РФ в ноябре 2023 года (шт.)

№ Марка нояб. 2023 нояб. 2022 Изменение Доля, ноябрь-2023 Доля, ноябрь-2022 1 Lada Granta 16 203 12 785 26,7 % 14,77 % 24,82 % 2 Haval Jolion 7 226 2 166 233,6 % 6,59 % 4,20 % 3 Lada Vesta 6 548 1 528 328,5 % 5,97 % 2,97 % 4 Lada Niva Travel 5 008 3 308 51,4 % 4,56 % 6,42 % 5 Lada Niva Legend 4 739 2 824 67,8 % 4,32 % 5,48 % 6 Chery Tiggo 7 Pro Max 3 750 0 - 3,42 % 0,00 % 7 Chery Tiggo 4 Pro 3 632 704 415,9 % 3,31 % 1,37 % 8 Geely Coolray 3 595 1 611 123,2 % 3,28 % 3,13 % 9 Omoda C5 3 206 146 2095,9 % 2,92 % 0,28 % 10 Geely Monjaro 3 166 0 - 2,89 % 0,00 %

За январь-ноябрь 2023 года в РФ было реализовано 939,254 тыс. новых легковых автомобилей, что на 64,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.