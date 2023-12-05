Легковой авторынок РФ в ноябре снизился месяц к месяцу на 2,3% до 109,7 тыс.
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых автомобилей в РФ в ноябре 2023 года выросли в годовом выражении на "низкой базе" прошлого года в 2,1 раза, до 109 706 шт., замедлившись по сравнению с октябрем. Об этом сообщило аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") – совместного предприятия агентства и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт".
Согласно ранее опубликованным данным ППК, за октябрь на российском легковом рынке было реализовано 112,238 тыс. автомобилей. Таким образом, в ноябре рынок был чуть меньше уровня октября, показав помесячное снижение на 2,3%.
Статистика ППК включает данные о продажах представленных на рынке автомобильных брендов, а также учитывает объемы параллельного импорта, составляющего порядка 15% рынка накопленным итогом с начала года.
Лидером остается "АвтоВАЗ", на долю которого в ноябре пришлось 29,8% рынка против 41% годом ранее. По подсчетам "Автостата", в прошлом месяце было реализовано 32,651 тыс. легковых автомобилей Lada. Следующие шесть позиций в рейтинге занимают китайские марки: Haval (14,4 тыс. шт.), Chery (11,316 тыс. шт.), Geely (10,551 тыс. шт.), Changan (6,609 тыс. шт.), Omoda (4,129 тыс. шт.) и Exeed (4,096 тыс. шт.) За ними располагается южнокорейская Kia (2,208 тыс. шт.). В десятку лидеров в ноябре впервые попали "Москвич" (1,91 тыс. шт.) и Tank (1,868 тыс. шт.)
Топ-10 продаваемых марок легковых автомобилей в ноябре 2023 года (шт.)
|№
|Марка
|нояб. 2023
|нояб. 2022
|Изменение
|Доля, ноябрь-2023
|Доля, ноябрь-2022
|1
|Lada
|32 651
|21 107
|54,7 %
|29,76 %
|40,97 %
|2
|Haval
|14 400
|4 467
|222,4 %
|13,13 %
|8,67 %
|3
|Chery
|11 316
|5 391
|109,9 %
|10,31 %
|10,47 %
|4
|Geely
|10 551
|3 351
|214,9 %
|9,62 %
|6,51 %
|5
|Changan
|6 609
|270
|2347,8 %
|6,02 %
|0,52 %
|6
|Omoda
|4 129
|146
|2728,1 %
|3,76 %
|0,28 %
|7
|Exeed
|4 096
|1 609
|154,6 %
|3,73 %
|3,12 %
|8
|Kia
|2 028
|3 251
|-37,6 %
|1,85 %
|6,31 %
|9
|"Москвич"
|1 910
|0
|-
|1,74 %
|0,00 %
|10
|Tank
|1 868
|0
|-
|1,70 %
|0,00 %
Первенство в модельном рейтинге сохраняет семейство Lada Granta, доля которого в ноябре составила 14,8%. За прошлый месяц эти автомобили были реализованы в количестве 16,203 тыс., что на 26,7% больше, чем в том же месяце годом ранее.
Результаты продаж других моделей заметно ниже. На втором месте – самая популярная на российском рынке иномарка Haval Jolion (7,226 тыс. шт.). Далее – еще три модели Lada: Vesta (6,548 тыс. шт.), Lada Niva Travel (5,008 тыс. шт.) и Lada Niva Legend (4,739 тыс. шт.). Результаты продаж всех моделей, не попавших в топ-5 в ноябре, по подсчетам "Автостата", были заметно ниже.
По итогам ноября и с начала года все представленные участники российского рынка имеют положительную динамику. Наибольший рост продаж наблюдается у Omoda C5 - из-за очень низкой сравнительной базы.
Топ-10 продаваемых моделей легковых автомобилей на рынке РФ в ноябре 2023 года (шт.)
|№
|Марка
|нояб. 2023
|нояб. 2022
|Изменение
|Доля, ноябрь-2023
|Доля, ноябрь-2022
|1
|Lada Granta
|16 203
|12 785
|26,7 %
|14,77 %
|24,82 %
|2
|Haval Jolion
|7 226
|2 166
|233,6 %
|6,59 %
|4,20 %
|3
|Lada Vesta
|6 548
|1 528
|328,5 %
|5,97 %
|2,97 %
|4
|Lada Niva Travel
|5 008
|3 308
|51,4 %
|4,56 %
|6,42 %
|5
|Lada Niva Legend
|4 739
|2 824
|67,8 %
|4,32 %
|5,48 %
|6
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|3 750
|0
|-
|3,42 %
|0,00 %
|7
|Chery Tiggo 4 Pro
|3 632
|704
|415,9 %
|3,31 %
|1,37 %
|8
|Geely Coolray
|3 595
|1 611
|123,2 %
|3,28 %
|3,13 %
|9
|Omoda C5
|3 206
|146
|2095,9 %
|2,92 %
|0,28 %
|10
|Geely Monjaro
|3 166
|0
|-
|2,89 %
|0,00 %
За январь-ноябрь 2023 года в РФ было реализовано 939,254 тыс. новых легковых автомобилей, что на 64,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.