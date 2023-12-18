Продажи б/у легковых машин в России в 5,6 раза превысили продажи новых
Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В России за 11 месяцев 2023 года продажи легковых автомобилей с пробегом выросли на 19,9%, до 5,273 млн единиц, сообщили в аналитическом агентстве "Автостат". Продажи новых машин в январе-ноябре составили 939 254 штук. Таким образом, продажи пробеговых машин с начала года в 5,6 раза превысили продажи новых.
В ноябре вторичный авторынок продолжил помесячное снижение четвертый месяц подряд. За ноябрь было продано 458,1 тысячи б/у автомобилей, что на 6,3% меньше октябрьского показателя и на 0,5% ниже ноября 2022 года. Продажи новых автомобилей в ноябре, как сообщалось, были на уровне 109 706 штук (на 2,3% ниже октября-2023 и в 2,1 раза больше ноября-2022).
В марочной структуре вторичного рынка лидерство сохраняет Lada - в последний осенний месяц было куплено 111,1 тысячи таких подержанных машин. Второе место снова заняла японская марка Toyota, показатель которой составил 50,4 тысячи единиц. Далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai (24,7 тысячи и 24,2 тысячи штук соответственно), а замыкает пятерку японский Nissan (22,7 тысячи штук).
Как отмечает "Автостат", все 10 наиболее популярных брендов имеют отрицательную динамику по отношению к предыдущем месяцу - в диапазоне от 2% до 10%. В сравнении с ноябрем прошлого года рост из них демонстрируют только Lada (+5,6%) и Chevrolet (+1,7%). При этом сильнее всех за год "просел" Renault (-5,7%), а менее других - Kia (-0,7%).
Топ-10 продаваемых марок на рынке легковых автомобилей с пробегом в ноябре (штуки)
|№
|Марка
|Ноябрь 2023г
|Ноябрь 2022г
|Изменение
|11 мес. 2023г
|11 мес. 2022г
|Изменение
|1
|Lada
|111 148
|105 234
|+5,6%
|1 156 445
|1 063 663
|+8,7%
|2
|Toyota
|50 416
|53 290
|-5,4%
|623 833
|487 809
|+27,9%
|3
|Kia
|24 698
|24 863
|-0,7%
|296 477
|233 984
|+26,7%
|4
|Hyundai
|24 247
|25 581
|-5,2%
|292 535
|242 654
|+20,6%
|5
|Nissan
|22 732
|23 730
|-4,2%
|276 601
|227 234
|+21,7%
|6
|Volkswagen
|19 603
|20 501
|-4,4%
|231 127
|186 044
|+24,2%
|7
|Chevrolet
|17 979
|17 687
|+1,7%
|197 536
|172 460
|+14,5%
|8
|Renault
|16 007
|16 977
|-5,7%
|182 737
|165 226
|+10,6%
|9
|Ford
|15 901
|16 361
|-2,8%
|185 206
|151 708
|+22,1%
|10
|Honda
|14 281
|14 524
|-1,7%
|181 941
|132 518
|+37,3%
Самой популярной моделью среди б/у легковых автомобилей снова стал хэтчбек Lada 2114 "Самара-2", объем рынка которого в конце осени составил 10,3 тысячи экземпляров. Вторая строчка рейтинга осталась за Ford Focus (9,6 тысячи штук), за которым расположились Kia Rio и седан Lada 2107 (по 8,9 тысячи штук). В пятерку лидеров вторичного рынка по итогам ноября вошел и Hyundai Solaris, результат которого составил 8,6 тысячи единиц.
По отношению к октябрю только одна модель из представленных оказалась в зоне роста - вазовская "десятка" (+0,3%). Остальные находятся "в минусе", а самое сильное падение имеет Toyota Corolla (-10,1%). В годовом сравнении шесть моделей показывают отрицательную динамику, а четыре - положительную. Хуже всего тут себя чувствует Hyundai Solaris (-10,6%), а лучше других - внедорожник Lada 4x4 (+8,3%).
Топ-10 продаваемых моделей на рынке легковых автомобилей с пробегом в ноябре (шт.)
|№
|Марка
|Ноябрь 2023г
|Ноябрь 2022г
|Изменение
|11 мес. 2023г
|11 мес. 2022г
|Изменение
|1
|Lada 2114
|10 254
|9 849
|+4,1%
|1 156 445
|1 063 663
|+8,7%
|2
|Ford Focus
|9 597
|10 048
|-4,5%
|623 833
|487 809
|+27,9%
|3
|Kia Rio
|8 935
|9 393
|-4,9%
|296 477
|233 984
|+26,7%
|4
|Lada 2107
|8 902
|8 356
|+6,5%
|292 535
|242 654
|+20,6%
|5
|Hyundai Solaris
|8 594
|9 613
|-10,6%
|276 601
|227 234
|+21,7%
|6
|Lada 4X4
|8 486
|7 836
|+8,3%
|231 127
|186 044
|+24,2%
|7
|Lada 2170
|8 424
|8 518
|-1,1%
|197 536
|172 460
|+14,5%
|8
|Toyota Corolla
|8 003
|8 397
|-4,7%
|182 737
|165 226
|+10,6%
|9
|Toyota Camry
|6 850
|7 615
|-10,0%
|185 206
|151 708
|+22,1%
|10
|Lada 2110
|6 567
|6 338
|+3,6%
|181 941
|132 518
|+37,3%