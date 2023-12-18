Продажи б/у легковых машин в России в 5,6 раза превысили продажи новых

В ноябре вторичный авторынок продолжил помесячное снижение четвертый месяц подряд. За ноябрь было продано 458,1 тысячи б/у автомобилей, что на 6,3% меньше октябрьского показателя и на 0,5% ниже ноября 2022 года. Продажи новых автомобилей в ноябре, как сообщалось, были на уровне 109 706 штук (на 2,3% ниже октября-2023 и в 2,1 раза больше ноября-2022).

В марочной структуре вторичного рынка лидерство сохраняет Lada - в последний осенний месяц было куплено 111,1 тысячи таких подержанных машин. Второе место снова заняла японская марка Toyota, показатель которой составил 50,4 тысячи единиц. Далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai (24,7 тысячи и 24,2 тысячи штук соответственно), а замыкает пятерку японский Nissan (22,7 тысячи штук).

Как отмечает "Автостат", все 10 наиболее популярных брендов имеют отрицательную динамику по отношению к предыдущем месяцу - в диапазоне от 2% до 10%. В сравнении с ноябрем прошлого года рост из них демонстрируют только Lada (+5,6%) и Chevrolet (+1,7%). При этом сильнее всех за год "просел" Renault (-5,7%), а менее других - Kia (-0,7%).

Топ-10 продаваемых марок на рынке легковых автомобилей с пробегом в ноябре (штуки)

№ Марка Ноябрь 2023г Ноябрь 2022г Изменение 11 мес. 2023г 11 мес. 2022г Изменение 1 Lada 111 148 105 234 +5,6% 1 156 445 1 063 663 +8,7% 2 Toyota 50 416 53 290 -5,4% 623 833 487 809 +27,9% 3 Kia 24 698 24 863 -0,7% 296 477 233 984 +26,7% 4 Hyundai 24 247 25 581 -5,2% 292 535 242 654 +20,6% 5 Nissan 22 732 23 730 -4,2% 276 601 227 234 +21,7% 6 Volkswagen 19 603 20 501 -4,4% 231 127 186 044 +24,2% 7 Chevrolet 17 979 17 687 +1,7% 197 536 172 460 +14,5% 8 Renault 16 007 16 977 -5,7% 182 737 165 226 +10,6% 9 Ford 15 901 16 361 -2,8% 185 206 151 708 +22,1% 10 Honda 14 281 14 524 -1,7% 181 941 132 518 +37,3%

Самой популярной моделью среди б/у легковых автомобилей снова стал хэтчбек Lada 2114 "Самара-2", объем рынка которого в конце осени составил 10,3 тысячи экземпляров. Вторая строчка рейтинга осталась за Ford Focus (9,6 тысячи штук), за которым расположились Kia Rio и седан Lada 2107 (по 8,9 тысячи штук). В пятерку лидеров вторичного рынка по итогам ноября вошел и Hyundai Solaris, результат которого составил 8,6 тысячи единиц.

По отношению к октябрю только одна модель из представленных оказалась в зоне роста - вазовская "десятка" (+0,3%). Остальные находятся "в минусе", а самое сильное падение имеет Toyota Corolla (-10,1%). В годовом сравнении шесть моделей показывают отрицательную динамику, а четыре - положительную. Хуже всего тут себя чувствует Hyundai Solaris (-10,6%), а лучше других - внедорожник Lada 4x4 (+8,3%).

Топ-10 продаваемых моделей на рынке легковых автомобилей с пробегом в ноябре (шт.)