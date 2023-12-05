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Moody's изменило прогноз рейтинга Китая на "негативный" со "стабильного"

Moody’s изменило прогноз рейтинга Китая на "негативный" со "стабильного"
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз рейтинга Китая на "негативный" со "стабильного".

Долгосрочный рейтинга эмитента в иностранной и национальной валюте был подтвержден на уровне "А1", сообщается в пресс-релизе агентства.

"Изменение прогноза на "негативный" отражает растущее число признаков того, что правительство и госсектор будут предоставлять финансовую поддержку испытывающим долговую нагрузку региональным и местным органам власти и госпредприятиям, что создает масштабные риски ухудшения финансовой, экономической и институциональной силы Китая", - отмечается в сообщении.

Аналитики агентства прогнозируют рост ВВП КНР на 4% в 2024-2025 гг. и замедление темпов подъема до 3,8% в 2026-2030 гг.

Moody's последний раз снижало рейтинг Китая в 2017 году - до "А1" с "Аа3". S&P Global Ratings сохраняет рейтинг страны на уровне "А+" с 2017 года. Fitch Ratings недавно подтвердило рейтинг КНР "А+" с прогнозом "стабильный".

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