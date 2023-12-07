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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Китай рассчитывает, что саммит с ЕС создаст условия для развития отношений

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Китае надеются, что саммит с ЕС, открывающийся в четверг в Пекине, сыграет значительную роль в создании условий для будущих отношений, позволит укрепить прагматическое сотрудничество, решая проблемы путем диалога и консультаций, пишет китайская англоязычная газета Global Times.

Газета сообщает, что "перед встречей китайская сторона подчеркнула, что Китай и ЕС не являются соперниками, и что их общие интересы намного перевешивают различия".

"Это сказано не случайно, а в ответ на непонимание и предвзятое отношение к Китаю в Европе (...). Саммит должен обеспечить стратегическое руководство для устойчивого и здорового развития отношений между Китаем и ЕС, и европейская сторона должна дать более четкие ответы на этот фундаментальный вопрос", - говорится в статье издания.

Газета также напоминает, что в июньском документе ЕС Китай позиционируется как "партнер, конкурент и системный соперник".

"Такое тройное позиционирование по отношению к Китаю не только неверно, но и вредно", - отмечается в статье, поскольку "партнер", "конкурент" и "системный соперник" - это три различные позиции, а не одна, и объединение этих понятий "неизбежно приведет к противоречиям и конфликтам".

"На самом деле политика Европы в отношении Китая все больше смещается в сторону "конкурента" или даже "соперника", например, ЕС выступает за "снижение рисков" по отношению к Китаю, выпячивает политические проблемы и проблемы безопасности, что согласуется с политикой сдерживания США в отношении Китая. Все эти факторы создают ненужные препятствия и трудности для китайско-европейских отношений", - предупреждает Global Times.

Издание пишет, что "Европа должна решить эту важную проблему из области познания", но "некоторые европейцы, надев цветные очки, не видят этого".

По оценке авторов статьи, "даже во времена ярко выраженных разногласий между Китаем и Европой" их позиции по фундаментальным вопросам, таким, как поддержка многосторонности, укрепление глобального управления и противодействие торговому протекционизму и односторонности, неизменно совпадали.

"Аналогичным образом, в некоторых локальных конфликтах и острых вопросах Европа и Китай разделяют стратегический консенсус, выступая за прекращение огня и активное участие в мирных переговорах", - отмечает издание, добавляя, что "то, что касается конкретных областей трений, то их можно решить путем диалога и коммуникации, а не разжиганием конфронтации".

Как сообщалось, с китайской стороны в саммите примут участие председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета Ли Цян, ЕС будет представлен председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

КНР Пекин США Си Цзиньпин
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